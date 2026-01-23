Emergenza in Sicilia dopo il ciclone Harry | danni devastanti il Movimento Cooperativo chiede interventi urgenti

Dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, si registrano ingenti danni all’agricoltura e alla pesca. Le principali centrali del Movimento Cooperativo richiedono con urgenza l’attivazione dello stato di calamità e interventi concreti per sostenere le imprese colpite e favorire la ripresa delle attività.

Le Centrali più rappresentative del Movimento Cooperativo, circa i danni devastanti in agricoltura e nella pesca di questi giorni, chiedono subito lo stato di calamità e sostegni concreti. Le articolazioni agroalimentari e della Pesca della Cooperazione Siciliana, denunciano con forza i.

