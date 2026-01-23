Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato danni stimati almeno 740 milioni di euro, con circa 2.800 interventi nelle regioni di Calabria, Sardegna e Sicilia. La Protezione civile della Campania ha emesso un’allerta gialla valida da mezzanotte, in previsione di ulteriori criticità. Le autorità monitorano costantemente la situazione per gestire le conseguenze di questo evento meteorologico estremo.

Da una prima ricognizione effettuata dalla Protezione civile regionale, i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia ammontano, al momento, a circa 740 milioni di euro. A renderlo noto è stato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, incontrando i giornalisti al termine della giunta straordinaria che ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità e un primo stanziamento di 70 milioni di euro: 50 milioni immediatamente disponibili e ulteriori 20 milioni che saranno reperiti dai fondi globali tramite un’apposita norma da sottoporre all’Assemblea regionale siciliana. Maltempo, Schifani: "Ciclone Harry ha causato danni per almeno 740 mln €", vdf: "2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maltempo, Schifani: "Ciclone Harry ha causato danni per almeno 740 mln €", vdf: "2.800 interventi tra Calabria, Sardegna e Sicilia"

Maltempo, Sicilia e Sardegna piegate dalle alluvioni. Schifani: “Danni per 740 milioni”Negli ultimi tre giorni, il maltempo ha colpito duramente Sicilia e Sardegna, causando alluvioni e danni significativi.

Ciclone Harry, Salvini: “chiesto stato d’emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Sicilia”: ancora maltempo e nubifragiIl ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Maltempo, il ciclone Harry ha causato danni oltre il miliardo di euro; VIDEO – Maltempo, Schifani fa il punto sull’impatto di Harry: la prima stima è di 740 milioni di danni; Maltempo in Sardegna, Sicilia e Calabria: comincia la conta dei danni per il ciclone Harry; Cocina commissario regionale dopo il ciclone Harry: a Palermo danni per oltre 23 milioni.

Ciclone Harry. Danni per 740 milioni. Schifani dichiara lo stato di crisiÈ stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per il maltempo che tra il 19 e il 21 gennaio ha colpito ... tp24.it

Ciclone Harry, oltre un miliardo di danni in Sicilia: da oggi i sopralluoghiLa stima complessiva dei danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia supera il miliardo di euro. In appena due giorni, il maltempo ha messo in ginocchio ... sicilianews24.it

Maltempo, sopralluogo di Schifani venerdì e sabato a Messina e Catania nelle zone colpite dal ciclone https://qds.it/maltempo-sopralluogo-di-schifani-venerdi-e-sabato-a-messina-e-catania-nelle-zone-colpite-dal-ciclone/#google_vignette - facebook.com facebook

#Maltempo, #Schifani: da una prima stima danni per 750 milioni in #Sicilia x.com