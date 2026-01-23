Ciclone Harry la Regione chiede stato di calamità Gallo | Danni ingenti agli agricoltori

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Regione ha richiesto ufficialmente lo stato di calamità naturale, evidenziando danni considerevoli soprattutto nel settore agricolo. Gli agricoltori si trovano ad affrontare conseguenze significative, con impatti che potrebbero influenzare la produzione e l’economia locale. La situazione richiede interventi immediati per supportare le comunità colpite e valutare le misure di emergenza necessarie.

Soprattutto l'agricoltura ha riportato danni ingenti dopo essere stata colpita dal passaggio del ciclone Harry. Come già annunciato dal presidente Roberto Occhiuto, la Regione Calabria ha fatto richiesta al governo per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. L'iniziativa vuole far.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Ciclone Harry, Marano (M5S): "Danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente stato di calamità naturale"Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, aggravando le condizioni meteorologiche e prolungando l’allerta rossa. Ciclone Harry, Marano (M5s): “In sicilia danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente a roma lo stato di calamità naturale”Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, con condizioni meteo ancora critiche. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Ciclone Harry in Calabria, dirigente Prot. Civile: Evento secolare; Il ciclone Harry mette in ginocchio Sardegna, Sicilia e Calabria. I presidenti delle Regioni chiedono lo stato d'emergenza. Legambiente avverte: Non è maltempo, è crisi climatica; Ciclone Harry: mezzo miliardo di danni in Sicilia, chiesto lo stato di emergenza anche per i pescatori palermitani; Ciclone Harry, solo in Sicilia danni per almeno 740 milioni. Schlein: Salvini destini i soldi del…. Ciclone Harry e danni all'agricoltura: la Regione chiede stato calamità naturaleSiamo di fronte a danni rilevanti che mettono a rischio la continuità produttiva di molte aziende agricole calabresi - ha dichiarato l'assessore regionale Gianluca Gallo ... rainews.it Ciclone Harry. Agricoltura in ginocchio, Regione Calabria chiede lo stato di calamitàDanni ingenti all’agricoltura calabrese dopo il ciclone Harry2. Dalla Regione Calabria la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per far fronte alle gravi conseguenze dell’ondata ... paese24.it

