Ciclone Harry l’agricoltura di Burgio in ginocchio | Distrutti gli agrumeti chiediamo lo stato di calamità

Il ciclone Harry ha gravemente danneggiato l’agricoltura di Burgio, compromettendo gli agrumeti, principale risorsa economica del territorio. La comunità agricola chiede ora lo stato di calamità per far fronte ai danni e avviare le necessarie misure di sostegno. La situazione evidenzia l’impatto di eventi climatici estremi su un settore fondamentale per l’economia locale.

Il ciclone Harry ha colpito duramente il comparto agricolo di Burgio, mettendo in ginocchio un territorio che fonda gran parte della propria economia sulla coltivazione degli agrumi. Le violente raffiche di vento che si sono abbattute sulla zona il 20 gennaio hanno devastato gli agrumeti nel.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale.

Ciclone Harry, la Regione delibera lo stato di calamità: primo stanziamento da 70 milioniLa Regione Sicilia ha dichiarato lo stato di calamità a seguito del passaggio del ciclone Harry, considerato il più violento degli ultimi anni.

Dopo il ciclone Harry, Cafeo (Lega): verificare anche i danni all’agricolturaLa devastazione lasciata dal ciclone Harry in Sicilia è sotto gli occhi di tutti, ma oltre ai danni immediatamente visibili, come quelli alle infrastrutture costiere, ci sono quelli altrettanto gravi ... siracusaoggi.it

Ciclone Harry: rischio collasso occupazionaleIl ciclone ‘Harry’ ha colpito duramente la fascia ionica e il Metapontino, causando danni gravissimi e aprendo una vera e propria catastrofe occupazionale nel territorio materano. Lo dichiara Pino ... irpinia24.it

Si contano i danni in Sicilia dopo il passaggio del ciclone Harry che ha travolto la costa - facebook.com facebook

#NonchiamateloMaltempo! In un solo giorno il ciclone #Harry ha provocato danni per un miliardo di euro in Sicilia e Calabria. Stiamo assistendo a una tropicalizzazione del meteo del Sud del nostro Paese, e non solo, con effetti devastanti su persone, immobil x.com