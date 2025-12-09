Accordo Regione-ministero degli Esteri per promuovere export investimenti e filiere produttive siciliane

Il governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, ha approvato lo schema di intesa tra la Regione Siciliana e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, finalizzato a sostenere lo sviluppo all’estero delle imprese siciliane e delle relative filiere produttive. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it