Sburocratizzazione | Bitonci presenta il suo piano a imprese enti locali e associazioni di categoria

Massimo Bitonci, Assessore allo Sviluppo economico del Veneto, ha presentato il suo piano di sburocratizzazione a imprese, enti locali e associazioni di categoria. Il progetto mira a semplificare i processi amministrativi, ridurre i tempi e gli oneri per le imprese, favorendo un ambiente più efficiente e competitivo nel territorio regionale.

Lunedì 26 gennaio alle 11 il primo incontro del Tavolo per la Sburocratizzazione, istituito dalla Giunta regionale. A guidarlo il neo assessore regionale allo sviluppo economico. La burocrazia costa alle aziende venete circa 10 miliardi di euro all'anno E lunedì 26 gennaio alle 11 con la convocazione a Venezia, presso il Palazzo della Regione (Grandistazioni) del primo incontro del Tavolo per la Sburocratizzazione, istituito dalla Giunta regionale lo scorso 30 dicembre sarà l'occasione di conoscere quelle che saranno le linee guida proprio dal neo assessore allo sviluppo economico. La Regione vede il Tavolo regionale per la Sburocratizzazione come «uno strumento stabile di confronto e coordinamento per la semplificazione dei procedimenti amministrativi a impatto economico».🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Proposta di legge sul commercio, Bitonci incontrerà associazioni di categoria e entiLa Regione del Veneto avvia un percorso di riforma del sistema commerciale regionale, con una nuova proposta di legge sul commercio e misure di sostegno ai negozi di vicinato e ai centri storici.

