Sicilia che piace 2026 avvisi per 4 milioni di euro per promuovere le eccellenze dell’Isola

La Regione siciliana rafforza il sostegno al sistema produttivo e lancia "Sicilia che piace 2026", il programma che mette a disposizione 4 milioni di euro per promuovere le eccellenze dell’Isola. L’iniziativa, promossa dall’assessorato delle Attività produttive, punta a rafforzare la competitività delle filiere strategiche del territorio attraverso eventi, manifestazioni e attività di comunicazione: dall’agroalimentare all’artigianato, dalla moda alla nautica, dall’oreficeria alle nuove tecnologie. "Con 'Sicilia che piace' – afferma l’assessore Edy Tamajo – il governo Schifani mette in campo risorse concrete per sostenere chi, ogni giorno, lavora per valorizzare le eccellenze della nostra terra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La Regione Sicilia ha deciso di investire 4 milioni di euro per il progetto “Sicilia che piace 2026”, dopo aver constatato il bisogno di valorizzare le imprese locali.

