Presentato all' Università Luiss l' Osservatorio permanente su filiere manifatturiere italiane su mercati internazionali

È stato presentato presso l'Università Luiss l'Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali, chiamato Manifattura 360°. Promosso dal Centro di Ricerca Luiss in Strategic Change “Franco Fontana” e realizzato in collaborazione con Philip Morris Italia, l'osservatorio analizza le dinamiche e le sfide del settore manifatturiero italiano sui mercati esteri.

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - È stato presentato oggi presso l'Università Luiss l'Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali – Manifattura 360°, promosso dal Centro di Ricerca Luiss in Strategic Change "Franco Fontana" in collaborazione con Philip Morris Italia. Il progetto, che si avvale del contributo accademico e multidisciplinare dell'Ateneo, si configura come strumento di analisi e approfondimento per le imprese, le istituzioni e i decisori pubblici, nella complessa fase di transizione che stanno attraversando il commercio internazionale e i sistemi produttivi.

