È stato istituito un Osservatorio permanente dedicato alle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali. Questo strumento mira a fornire analisi aggiornate e approfondite per imprese, istituzioni e decisori pubblici, supportandoli durante la fase di transizione del commercio internazionale. L’obiettivo è favorire una migliore comprensione delle dinamiche di mercato e contribuire a strategie più informate e sostenibili per le aziende italiane.

Un osservatorio permanente da utilizzare come strumento di analisi per le imprese, le istituzioni e i decisori pubblici nella fase di transizione che stanno attraversando il commercio internazionale e i sistemi produttivi. All’università Luiss di Roma, è stato presentato l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali – Manifattura 360°, promosso dal Centro di Ricerca Luiss in Strategic Change “Franco Fontana” in collaborazione con Philip Morris Italia. Durante la presentazione, alla quale erano presenti Enzo Peruffo, prorettore per la Didattica Luiss e Direttore del Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana”, e Stefano Manzocchi, prorettore per la Ricerca e la Terza Missione Luiss, è stato presentato il rapporto “Il futuro delle filiere manifatturiere italiane nel contesto globale: tra sfide e opportunità”, che ha analizzato la resilienza e le vulnerabilità delle filiere italiane sui mercati esteri, tra rischi tariffari e shock esterni, disegnando gli scenari futuri e delineando strategie di adattamento e politiche industriali per sostenere l’export e la competitività del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Imprese, al via l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali

Approfondimenti su imprese osservatorio

L’Osservatorio comunale permanente per il turismo di Viterbo ha completato il percorso iniziato la scorsa primavera, con la conclusione delle istruttorie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su imprese osservatorio

Argomenti discussi: Patto per l'industria pulita: al via le agevolazioni finanziarie; Crisi d’impresa, al via la consultazione sui nuovi principi per l’esperto negoziatore; Vinitaly 2026 – Al via la presentazione delle domande di partecipazione per le imprese campane; Al via Abruzzo Micro Prestiti: 19 milioni di euro per giovani e donne.

Imprese, al via l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionaliL’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali – Manifattura 360° è stato presentato presso l’università Luiss di Roma ... ilsole24ore.com

Salone del Mobile al via, l’allarme delle imprese per i dazi di Trump«Siamo qui a fare il nostro lavoro, sederci al tavolo per firmare contratti con tutto il mondo. La nostra filiera esporta più del 50% della produzione e gli Stati Uniti sono la seconda destinazione ... ilsole24ore.com

#Tg2ItaliaEuropa, approfondimento è dedicato alla Rottamazione Quinquies. Con la commercialista Laura del Santo e il presidente dell’Osservatorio Imprese-Fisco Carmine Carlo, saranno approfonditi tutti gli aspetti della nuova rottamazione. La seconda part - facebook.com facebook

Presentati i dati dell’Osservatorio sulle multinazionali in Piemonte realizzato da #camcomtorino e @Unioncamere_Pie 1.300 le imprese in Piemonte con ricavi in aumento, occupazione solida e volontà di permanenza e crescita sul territorio to.camcom.it/osser x.com