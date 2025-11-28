Incidente lungo la SS19 auto si schianta contro una ringhiera e si capovolge | un ferito
Incidente, nel tardo pomeriggio lungo la Ss19 ad Atena Lucana, dove un uomo ha perso il controllo della vettura, che poi ha colpito la ringhiera di una casa e si è cappottata. Per fortuna l'uomo non ha riportato nessuna grave ferita. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
