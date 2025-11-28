Incidente lungo la SS19 auto si schianta contro una ringhiera e si capovolge | un ferito

Salernotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente, nel tardo pomeriggio lungo la Ss19 ad Atena Lucana, dove un uomo ha perso il controllo della vettura, che poi ha colpito la ringhiera di una casa e si è cappottata. Per fortuna l'uomo non ha riportato nessuna grave ferita. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

