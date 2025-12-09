Novate Mezzola | auto esce di strada e finisce in bilico su una ringhiera

Oggi a Novate Mezzola si è verificato un incidente stradale in cui un'auto è uscita di strada, rimanendo in bilico su una ringhiera. L'incidente, avvenuto poco dopo le 14, è stato prontamente soccorso dalle forze dell'ordine, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze oggi a Novate Mezzola: erano da pochi minuti passate le 14 quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (in loco sono intervenuti sia i carabinieri della Compagnia di Chiavenna, sia la polizia stradale di Mese). 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Bonifica dell’area ex Falck di Novate Mezzola: assolti i proprietari

Tutti assolti gli imputati per la bonifica dell’ex Falck di Novate Mezzola

Dissesti, quattro interventi strategici a Novate Mezzola, Valdisotto e Valfurva

Qualche anno fa il Comune di Novate Mezzola ha lanciato il progetto per il restauro delle cappelle votive che punteggiano il suo territorio. Sono ben 29, a testimoniare secoli di storia e religione. Lavori di ripristino sono già stati fatti al Castèl, a San Giorgio, Pia - facebook.com Vai su Facebook

Bonifica dell’area ex Falck di Novate Mezzola: assolti i proprietari - Novate Mezzola (Sondrio) – Gli inquinanti, tra cui il cromo esavalente, permangono nei terreni e nella falda acquifera. Riporta ilgiorno.it