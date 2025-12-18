Schianto sull’Autosole traffico bloccato in direzione Roma | venti chilometri di coda
Un tragico incidente sull’Autosole ha causato un blocco totale del traffico in direzione di Roma, creando una coda di circa venti chilometri. La collisione, avvenuta poco prima del casello di Orte, ha coinvolto diversi mezzi e ha provocato disagi fin dalle prime ore della mattina. Le autorità sono intervenute prontamente, ma la situazione resta critica, con lunghe attese per gli automobilisti in transito.
Venti chilometri di coda da smaltire sull’Autostrada del sole poco prima del casello di Orte in direzione Roma per un incidente che ha bloccato il traffico dalle sette – circa – di questa mattina, 18 dicembre.Tre le persone rimaste ferite, in modo non grave, a causa dell’impatto che ha coinvolto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
