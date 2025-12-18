Schianto sull’Autosole traffico bloccato in direzione Roma | venti chilometri di coda

Un tragico incidente sull’Autosole ha causato un blocco totale del traffico in direzione di Roma, creando una coda di circa venti chilometri. La collisione, avvenuta poco prima del casello di Orte, ha coinvolto diversi mezzi e ha provocato disagi fin dalle prime ore della mattina. Le autorità sono intervenute prontamente, ma la situazione resta critica, con lunghe attese per gli automobilisti in transito.

