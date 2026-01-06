Percorsi di Luce la rassegna si conclude con un buon riscontro

Si è appena conclusa la seconda edizione di “Percorsi di Luce”, una rassegna promossa dall’Unità Pastorale San Filippo Neri in collaborazione con l’Associazione ARGÁ e con il patrocinio del Comune di Benevento. L’evento ha riscosso un positivo riscontro tra i partecipanti, evidenziando l’interesse e il coinvolgimento della comunità locale. Questa iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto e riflessione nel territorio, contribuendo a rafforzare i legami tra i cittadini e le realtà associative

Tempo di lettura: 2 minuti Si è recentemente conclusa con grande partecipazione e coinvolgimento la seconda edizione di “Percorsi di Luce”, la rassegna promossa dall’ Unità Pastorale San Filippo Neri, in collaborazione con l’ Associazione ARGÁ e con il patrocinio del Comune di Benevento. La rassegna, sotto la direzione artistica di Gabriele Notari De Luca, ha animato il cuore del centro storico beneventano dal 7 al 27 dicembre 2025, offrendo un ricco itinerario culturale e spirituale fatto di spettacoli teatrali, concerti musicali, talk letterari e momenti di riflessione, ospitati all’interno delle più significative chiese cittadine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

