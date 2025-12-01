lo spettacolo kiss chiude la rassegna teatrale visioni in scena

Arezzo, 1 dicembre 2025 – Il sipario torna ad aprirsi a Casa Museo dell’Antiquariato “Ivan Bruschi”, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo. Mercoledì 3 dicembre, alle 21.00, è in programma lo spettacolo “Kiss, storia di un bacio perduto e ritrovato ” che segnerà la conclusione della rassegna teatrale “Visioni in scena” con una coinvolgente avventura con l’autrice e attrice Serena Guardone tra cimeli e oggetti dimenticati per risvegliare racconti, ricordi ed emozioni. L’appuntamento, adatto per spettatori a partire dai cinque anni di età, è organizzato dall’associazione Noidellescarpediverse con il contributo della Fondazione CR Firenze e con le collaborazioni di rumorBianc(o) e Fondazione Bruschi all’interno della terza edizione del progetto “Racconta la Casa Museo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

