Lo spettacolo Kiss chiude la rassegna teatrale Visioni in scena
Arezzo, 1 dicembre 2025 – Il sipario torna ad aprirsi a Casa Museo dell’Antiquariato “Ivan Bruschi”, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo. Mercoledì 3 dicembre, alle 21.00, è in programma lo spettacolo “Kiss, storia di un bacio perduto e ritrovato ” che segnerà la conclusione della rassegna teatrale “Visioni in scena” con una coinvolgente avventura con l’autrice e attrice Serena Guardone tra cimeli e oggetti dimenticati per risvegliare racconti, ricordi ed emozioni. L’appuntamento, adatto per spettatori a partire dai cinque anni di età, è organizzato dall’associazione Noidellescarpediverse con il contributo della Fondazione CR Firenze e con le collaborazioni di rumorBianc(o) e Fondazione Bruschi all’interno della terza edizione del progetto “Racconta la Casa Museo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
