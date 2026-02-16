Si attiva l' allarme automatico anti-stalking arrestato in discoteca un ventenne ossessionato da una coetanea

Un giovane di 20 anni è stato arrestato in una discoteca dopo che l’allarme anti-stalking si è attivato, segnalando una situazione di ossessione nei confronti di una ragazza. La notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.30, i buttafuori hanno chiamato le forze dell’ordine perché il ragazzo seguiva ripetutamente la coetanea, che cercava di allontanarsi. La situazione si è fatta più tesa quando il ragazzo ha tentato di avvicinarsi alla vittima, ignorando le richieste di fermarsi. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, trovando il giovane che continuava a seguirla

L’attivazione dell’allarme anti-stalking è arrivato nel cuore della notte, intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica L’attivazione dell’allarme anti-stalking è arrivato nel cuore della notte, intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica. Si tratta di un sistema di sicurezza, che si è attivato avvisando i Carabinieri di Forlì, che a loro volta hanno allertato i colleghi di Cervia, informandoli che il dispositivo anti-stalking in dotazione ad una ragazza di appena vent'anni, residente nel forlivese, aveva segnalato la presenza del suo presunto persecutore all’interno di una discoteca di Cervia, dove la giovane stava trascorrendo la serata.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Polizia di Genova ha arrestato un uomo di 46 anni, originario della Romania, per aver violato il divieto di avvicinarsi alla sua ex.

Un uomo di 51 anni di Giussano è stato arrestato dopo aver dato fuoco alla casa di un presunto rivale.

