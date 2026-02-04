Un uomo di 51 anni di Giussano è stato arrestato dopo aver dato fuoco alla casa di un presunto rivale. L’uomo, ossessionato da una donna, aveva cominciato a pedinarla e a minacciarla, arrivando anche a picchiarla sotto casa. La polizia è intervenuta dopo l’incendio e ha fermato il sospettato, che ora si trova in cella.

Giussano (Monza e Brianza) – Si era invaghito di quella donna in maniera ossessiva, tanto che aveva iniziato a pedinarla e perseguitarla, anche con aggressioni fisiche sotto casa. E quando si era messo in testa che a donna avesse una relazione con un altro, aveva dato fuoco alla casa del presunto rivale. I carabinieri della Stazione di Giussano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 51enne residente nel medesimo comune, ritenuto responsabile di gravi condotte persecutorie nei confronti di una donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ossessionato da una donna, dà fuoco alla casa del presunto rivale: arrestato 51enne di Giussano

Approfondimenti su Giussano Osservato

Un uomo di 54 anni è stato arrestato questa mattina a Olgiate Comasco.

A Sant’Anastasia, nel Napoletano, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità locale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giussano Osservato

Argomenti discussi: Perché Trump è ossessionato da TikTok: manipolazioni, profilazioni e minacce, la torsione autoritaria dei social in vista delle prossime elezioni; I fan di Netflix sono sconcertati dopo aver pensato che la storia d’amore ossessiva riguardasse Vladimir Putin; Perdizione – Un’umanità in macerie; Ossessionato dalla ex, 58enne indagato per stalking.

Ossessionato da una donna, dà fuoco alla casa del presunto rivale: arrestato 51enne di GiussanoL’aveva conosciuta e si era invaghito di lei. Al suo rifiuto aveva iniziato a pedinarla e perseguitarla, anche con aggressioni fisiche ... ilgiorno.it

Spostato di mansione in mansione - da Padova a Venezia - Riccardo Salvagno era stato assegnato alla Control Room della centrale operativa del Tronchetto. Da qui controllava i movimenti di un locale ossessionato da una donna - facebook.com facebook