Fontana quarta nei 1000 metri di Short track oro Olanda

Arianna Fontana non ha conquistato medaglie nei 1000 metri di short track, lasciando il podio agli atleti olandesi. La campionessa italiana ha sfidato le avversarie, ma si è fermata a pochi centesimi dal podio durante la finale disputata a Milano. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico appassionato, con alcune decisioni arbitrali che hanno acceso il dibattito tra gli spettatori.

MILANO - Non arriva dai 1.000 metri dello short track, la 14a medaglia olimpica nella carriera di Arianna Fontana. L'azzurra, che aveva iniziato bene la sua gara difendendo il secondo posto, viene superata dall'olandese Xandra Velzeboer e perde successivamente terreno per un contatto con la cinese Gong Li. Costretta a ripartire dall'ultima posizione, la valtellinese riesce a risalire fino alla quarta posizione chiudendo a un decimo dal podio col tempo di 1.28.745. L'oro va a Xandra Velzeboer, che bissa la vittoria nei 500 metri col tempo di 1.28.437, argento alla canadese Courtney Sarault (1.