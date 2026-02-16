Olimpiadi Milano-Cortina | Arianna Fontana solo quarta nei 1000 metri dello short track

Arianna Fontana ha concluso al quarto posto nei 1000 metri dello short track ai Giochi di Milano-Cortina, perdendo il podio per pochi centesimi di secondo. La campionessa italiana ha spinto forte fin dall’inizio, ma non è riuscita a superare le rivali in volata negli ultimi metri. La gara si è svolta davanti a migliaia di spettatori e ha visto un testa a testa serrato tra le prime atlete.

MILANO – Arianna Fontana manca il podio dei 1000 metri dello short track ai Giochi di Milano Cortina. L’olimpionica azzurra, dopo l’oro in staffetta e l’argento nei 500, ha chiuso al quarto posto alle spalle dell’olandese Xandra Velzeboer, oro, alla canadese Courtney Sarault argento, alla coreana Gilli Kim il bronzo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Olimpiadi Milano-Cortina: Arianna Fontana solo quarta nei 1000 metri dello short track LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana ci riprova nei 1000 metri Arianna Fontana tenta di conquistare nuovamente un podio nei 1000 metri di short track ai Giochi Olimpici di Milano, dopo aver ottenuto medaglie in passato. Fontana quarta nei 1000 metri di Short track, oro Olanda Arianna Fontana non ha conquistato medaglie nei 1000 metri di short track, lasciando il podio agli atleti olandesi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arianna Fontana, record di medaglie Olimpiche per l'Italia: argento a Milano Cortina 2026 nei 500 m, 13 podi in carriera · Risultati short track oggi; Milano Cortina 2026. Arianna Fontana è nella storia: record di medaglie olimpiche; Milano Cortina: Arianna Fontana, la Freccia bionda alla sesta Olimpiade con la voglia di stupire; Arianna Fontana eguaglia Mangiarotti: tutti i record battuti e quelli nel mirino. Olimpiadi in diretta LIVE, Arianna Fontana fuori dal podio nello short track, chiude quarta in finale: sorpresa Saccardi nello slalom maschileGiorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 16 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Short track diretta Olimpiadi: segui Fontana a Milano Cortina, la giornata LIVEDopo una domenica da festa l'Italia alle Olimpiadi si augura un'altra giornata ricca di medaglie, anche se sarà più complicato. Occhi puntati ancora su Arianna Fontana nella finale dei 1000 metri femm ... corrieredellosport.it Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha fatto qualcosa di “fuori dalla portata degli esseri umani”, come ha detto Paolo De Chiesa. E infatti non servono aggettivi: basta inchinarsi. La 35enne valdostana conquista due ori (SuperG e gigante) - facebook.com facebook Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro" x.com