Shopping online consegne da record nel 2025 | a Forlì spopolano cibo per gatti caffè e penne rigate
Nel 2025, le consegne rapide di Amazon a Forlì hanno visto crescere la richiesta di cibo per gatti, caffè e penne rigate, innescando un boom nelle consegne online. La causa principale sono le esigenze di tutti i giorni, che spingono i cittadini a ordinare articoli essenziali come crocchette, un caffè da portare via e materiali per lo studio o il lavoro. Un esempio concreto è la rapida consegna di pacchi di cibo per animali, spesso arrivati in meno di un'ora, mentre molti ordinano anche caffè appena svegli e penne per scrivere al volo.
Il colosso dell'e-commerce svela le abitudini locali e i numeri nazionali: "Oltre 230 milioni di prodotti consegnati in 24 ore" Gatti da sfamare, il bisogno di un caffè al volo e il rito immancabile del primo piatto. Se vi chiedete cosa spinga i forlivesi a utilizzare le consegne ultra-rapide di Amazon, la risposta è tutta nelle piccole urgenze quotidiane. A svelarlo è lo stesso colosso dell'e-commerce che, nel tracciare il bilancio del 2025 (un anno da record per le spedizioni in Italia), ha aperto una finestra sulle abitudini di acquisto locali: all'ombra del San Mercuriale i prodotti più ordinati con la consegna "in giornata" sono stati il cibo umido per gatti, le capsule di caffè compatibili e le penne rigate.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Amazon Prime, consegne record nel 2025: nel casertano boom di toner, preservativi e profumatori per ambienti
Amazon Prime accelera nel casertano.
Nel 2025 aumenti record per gioielli e caffè, scendono i prezzi dell'olio e degli smartphone
Nel 2025, si sono registrati aumenti significativi nei prezzi di gioielli e caffè, mentre l’olio e gli smartphone hanno visto una diminuzione dei costi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
