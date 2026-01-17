Nel 2025 aumenti record per gioielli e caffè scendono i prezzi dell' olio e degli smartphone

Nel 2025, si sono registrati aumenti significativi nei prezzi di gioielli e caffè, mentre l’olio e gli smartphone hanno visto una diminuzione dei costi. Questi andamenti riflettono un mercato in evoluzione, con variazioni che influenzano il consumo quotidiano e le scelte di acquisto. Analizzare queste tendenze aiuta a comprendere meglio le dinamiche economiche in atto e le opportunità per i consumatori.

Il 2025 è stato l’anno degli aumenti record per alcuni prodotti di largo consumo, mentre altri beni hanno registrato una fortissima riduzione dei listini. Ad analizzare quanto accaduto nel paniere un’indagine del Ccr, il Centro di formazione e ricerca sui consumi. Il primato va ai gioielli, i cui prezzi sono saliti in media del +22% con lo schizzare in alto delle quotazioni dell’oro, bene rifugio per eccellenza di fronte all’incertezza della geopolitica, seguiti dal caffè, i cui +20,7% sull' anno al dettaglio e dall’energia elettrica sul mercato tutelato, con le tariffe salite in media del +20,2% sul 2024, anche se in quest’ultimo caso le tariffe sul mercato libero sono scese del 7,1%. 🔗 Leggi su Feedpress.me

