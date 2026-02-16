Sgarbo del CIO alla FISI | l’Italia non riempie il contingente nello slalom femminile

Il CIO ha deciso di ridurre il numero di atlete italiane nello slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché l’Italia non ha inviato un contingente completo. L’Italia, che avrebbe potuto schierare fino a quattro sciatrici, si presenta con solo tre rappresentanti, lasciando scoperta una posizione. La decisione ha sorpreso gli appassionati, soprattutto perché l’Italia ha ottenuto buoni risultati nelle ultime competizioni di qualificazione, ma non ha raggiunto l’obiettivo di riempire il massimo numero di posti disponibili. La gara si svolgerà mercoledì 18 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane, con la prima

L’Italia schiererà soltanto tre atlete in occasione dello slalom femminile che chiuderà il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma mercoledì 18 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane della Perla delle Dolomiti (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30). Il Bel Paese ha diritto a quattro posti per la gara tra i pali stretti, ma l’infortunio di Giada D’Antonio (rottura del crociato durante un allenamento di gigante disputato nel fine settimana) ha reso impossibile il riempimento del contingente e così la FISI ha presentato al CIO una richiesta di accreditamento di una sostituta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sgarbo del CIO alla FISI: l’Italia non riempie il contingente nello slalom femminile Coppa del Mondo di Sci Alpino, l’Italia Femminile nello slalom e nel gigante di Semmering Svizzera d'oro nello slalom dopo 78 anni, l'Italia scopre Saccardi La Svizzera conquista l’oro nello slalom dopo 78 anni grazie alla vittoria di Saccardi, che si è imposto con un’ottima prestazione sulla neve di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, Meloni e Mattarella accolgono 51 capi di Stato e di governo da mezzo mondo: Macron diserta; Hydro, via al trasferimento delle matrici alla vigilia dell'incontro al Ministero: Vogliono smantellare lo stabilimento. Grave sgarbo...; Sgarbi, Evelina revoca l’istanza e chiede l’intervento di uno psichiatra per la perizia al padre. Sgarbi assolto per la vicenda del quadro di Manetti, i legali : Macchina del fango contro un innocenteSentenza di assoluzione per Vittorio Sgarbi nel processo in corso a Reggio Emilia legato al quadro di Rutilio Manetti: per i giudici non commise reato ... fanpage.it «La cattura di San Pietro», il quadro di Rutilio Manetti rubato nel Castello di Buriasco: Vittorio Sgarbi assolto per il riciclaggioLa sentenza a Reggio Emilia. L'opera era stata rubata nel febbraio 2013 in provincia di Torino e riapparsa nel 2021 a Lucca, in riproduzione 3D, nella mostra «I pittori della luce» curata dallo stesso ... msn.com