Svizzera d' oro nello slalom dopo 78 anni l' Italia scopre Saccardi

La Svizzera conquista l’oro nello slalom dopo 78 anni grazie alla vittoria di Saccardi, che si è imposto con un’ottima prestazione sulla neve di Milano Cortina 2026. La gara si è svolta sotto gli occhi di migliaia di spettatori, che hanno assistito a un duello emozionante tra gli atleti. Saccardi ha dimostrato grande determinazione, chiudendo la seconda manche con un tempo che ha superato tutti gli avversari. Tra le altre nazioni, l’Italia ha scoperto il talento di Saccardi, che ha avuto un ruolo centrale nella corsa per il podio.

In una cornice olimpica estremamente attesa, lo slalom maschile di Milano Cortina 2026 ha messo in evidenza una corsa serrata che ha deciso il podio solo nell'ultima parte di gara. L'esito ha premiato la consistenza e la capacità di chiudere l'ultima sezione con incisività, offrendo alla Svizzera un punto di svolta nella disciplina tecnica e aprendo nuove prospettive per il medagliere europeo. Loic Meillard ha intascato l'oro con un vantaggio di 35 centesimi sull'austriaco Fabio Gstrein, conquistando un titolo olimpico che mancava al repertorio elvetico nello slalom fin dal 1948, anno in cui Edi Reinalter trionfò a St.