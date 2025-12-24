Coppa del Mondo di Sci Alpino l’Italia Femminile nello slalom e nel gigante di Semmering

Una gara subito dopo le feste natalizie. La Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile prosegue a grandi passi verso le prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. E in programma c’è la gara di Semmering, in Austria, dal 27 al 28 dicembre. Sulle piste innevate (slalom e gigante) ci sarà anche Sofia Goggia, che punta ancora al podio. Le convocate azzurre – Fonte FISIfisi.org. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato per la gara fra le porte larghe Sofia Goggia, Asja Zenere, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Ambra Pomarè (che torna sul circuito maggiore a distanza di quasi due anni) e la debuttante Anna Trocker, che compie proprio oggi 17 anni, altoatesina di Fiè allo Sciliar tesserata per il Seiser Alm Ski Team e appartenente al gruppo giovani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Alta Badia 2025: orari, tv, streaming. Gigante sulla Gran Risa e slalom di lunedì!

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Val d’Isere 2025: programma, orari, tv, streaming. Tornano gigante e slalom

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Semmering slalom gigante e slalom: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025/26: da Sölden a Lillehammer, date, gare, località e vincitori; Discesa in Val d'Isere: vince Huetter, Vonn sul podio. Goggia sbaglia ed è 8ª, Pirovano 5ª.

Coppa del Mondo sci alpino Semmering 2025: programma, orari, tv, streaming. Torna la località austriaca - Prima della fine dell'anno, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà un ultimo appuntamento e si gareggia a Semmering in Austria per un weekend ... oasport.it