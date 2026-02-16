Sgarbi assolto | Non è reato per il dipinto di Manetti
Vittorio Sgarbi è stato assolto perché non ha commesso reato nel caso del dipinto di Rutilio Manetti. La decisione arriva dopo che le accuse di contraffazione e riciclaggio sono state respinte dai giudici. Il processo si è concentrato su un'opera del Seicento senese, che l'ex parlamentare aveva acquistato e mostrato in diverse occasioni.
Vittorio Sgarbi è stato assolto dalle accuse di contraffazione di opere d'arte e riciclaggio relative al caso del dipinto Seicento senese, di Rutilio Manetti. “Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il Prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall'imputazione residua; dopo l'archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all'esito delle indagini preliminari - hanato i legali di Sgarbi, gli avvocati Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi - Questo dimostra ancora una volta come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti e difficilmente riparabili danni morali e materiali, per un cittadino innocente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
