Vittorio Sgarbi è stato assolto perché non ha commesso reato nel caso del dipinto di Rutilio Manetti. La decisione arriva dopo che le accuse di contraffazione e riciclaggio sono state respinte dai giudici. Il processo si è concentrato su un'opera del Seicento senese, che l'ex parlamentare aveva acquistato e mostrato in diverse occasioni.

Vittorio Sgarbi è stato assolto dalle accuse di contraffazione di opere d'arte e riciclaggio relative al caso del dipinto Seicento senese, di Rutilio Manetti. “Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il Prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall'imputazione residua; dopo l'archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all'esito delle indagini preliminari - hanato i legali di Sgarbi, gli avvocati Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi - Questo dimostra ancora una volta come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti e difficilmente riparabili danni morali e materiali, per un cittadino innocente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sgarbi assolto: "Non è reato" per il dipinto di Manetti

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata alla vendita del quadro di Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”.

Vittorio Sgarbi è stato assolto a Reggio Emilia perché le prove contro di lui nel caso del quadro di Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro, non sono bastate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.