Albero monumentale a rischio dopo uno scavo profondo non autorizzato 5mila euro di multa

I Carabinieri Forestali di Brisighella hanno multato di 5mila euro chi ha effettuato uno scavo profondo senza autorizzazione vicino a un albero monumentale a Faenza. L’intervento ha messo a rischio il platano, che ora potrebbe essere gravemente danneggiato. La multa arriva dopo aver scoperto l’operazione non autorizzata, che ha sollevato preoccupazioni sulla tutela degli alberi storici della zona.

Faenza (Ravenna), 7 febbraio 2026 – Ammonta a 5mila euro la multa comminata dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Brisighella per una violazione - accertata nel territorio comunale di Faenza - in materia di tutela degli alberi monumentali, nel caos specifico di un platano. Si tratta di un provvedimento relativo ad un intervento straordinario d i lavorazione profonda del terreno, eseguito in assenza della prescritta autorizzazione all'interno della Zona di Protezione dell'Albero. Il platano col vincolo 'Albero monumentale'. L'esemplare interessato, come detto un platano, risulta infatti dichiarato e sottoposto a vincolo quale Albero Monumentale d'Italia.

