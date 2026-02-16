Sfilata di maschere hip hop e giochi di una volta | il Carnevale è una festa per tutti

Domenica, Piazza Felice Orsini ha visto una grande festa con maschere, musica hip hop e giochi tradizionali, perché il Carnevale di Meldola ha attirato molti cittadini e visitatori. La piazza si è riempita di colori e allegria, offrendo un pomeriggio di divertimento per tutte le età, con attività pensate per coinvolgere bambini e famiglie.

L'iniziativa promossa dall'Amministrazione e dalle realtà locali ha trasformato la piazza in un palcoscenico a cielo aperto Piazza Felice Orsini ha ospitato, domenica, il Carnevale Meldolese. Nel corso del pomeriggio il centro cittadino è stato sede della manifestazione rivolta a famiglie, bambini e visitatori. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale, dalla Pro Loco Città di Meldola, dalla Comunità cristiana meldolese, dai Comitati genitori delle scuole meldolesi con la collaborazione delle associazioni cittadine, ha proposto un programma di attività per diverse fasce d'età.