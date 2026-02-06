Carnevale in piazza a Pontenure | festa maschere e giochi per tutti

Domenica pomeriggio a Pontenure si svolge il Carnevale in piazza Re Amato. La festa inizia alle 14,30 e porta in strada tante maschere, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Gli amici mascherati dei SuperEroiAcrobatici saranno protagonisti, pronti a far ridere e intrattenere tutti i presenti.

Domenica 15 febbraio dalle ore 14,30 si terrà il Carnevale in piazza Re Amato a Pontenure.Ci saranno gli amici mascherati dei SuperEroiAcrobatici che faranno divertire e giocare tutti, grandi e piccoli. Una giuria speciale premierà le maschere più originali con giochi offerti dal negozio La Città.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Pontenure Carnevale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pontenure Carnevale

