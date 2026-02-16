Sfila il no al Ddl Bongiorno | Senza consenso è stupro

Seicento persone, tra cui molte donne di diverse età e alcuni uomini, manifestano contro il Ddl Bongiorno, affermando che “senza consenso è stupro”. La protesta si svolge in diverse vie della città, dove i partecipanti sventolano cartelli e gridano slogan per ribadire che il consenso deve essere chiaro e deciso. La manifestazione si è scatenata dopo che il governo ha presentato il disegno di legge, che alcuni considerano troppo permissivo su temi di violenza sessuale. La piazza si riempie di voci e di striscioni che chiedono una legge più severa e più chiara.

"Senza consenso è stupro". Perché "sì è solo sì". Lo gridano in seicento – tra tante, tantissime donne di ogni età e anche parecchi uomini – per le strade cittadine nella manifestazione che ribadisce il no al Ddl Bongiorno. La mobilitazione organizzata da La Casa delle donne per non subire violenza e l'associazione Non Una Di Meno ha riempito il centro storico, con al suo fianco, oltre a cittadini e cittadine, anche i centri antiviolenza del territorio, le associazioni femministe e la comunità Lgbtqia+. Il corteo, partito da piazza VIII Agosto, ha toccato via Irnerio, via Indipendenza e via Rizzoli, concludendo il percorso in piazza Maggiore.