Weekend positivo per il settore giovanile amaranto

Il settore giovanile dell’ACF Arezzo ha registrato un fine settimana positivo, con prestazioni di qualità e risultati significativi. Un momento di crescita e soddisfazione per il club, che continua a investire nello sviluppo dei giovani talenti e nel rafforzamento della propria presenza nel panorama calcistico regionale.

È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Settore Giovanile dell'ACF Arezzo, protagonista su più fronti con prestazioni convincenti e risultati di grande valore. Ad aprire il weekend è stata la Primavera, che ha inaugurato il girone di ritorno con una splendida vittoria in rimonta sul campo del Parma. Dopo il vantaggio emiliano firmato Milani, le amaranto hanno reagito con carattere trovando il pareggio nel primo tempo con Sena e completando la rimonta nella ripresa grazie al gol decisivo di Carosi. Una prova di grande solidità e spirito di squadra che consente alle ragazze di mister Merola di riprendersi il quinto posto solitario in classifica.

