Seth Rollins | Non so quando tornerò sul ring

Seth Rollins ha condiviso aggiornamenti sul suo recupero, affermando di aver fatto progressi ma senza poter indicare una data precisa per il suo ritorno sul ring. Restano incerte le tempistiche del suo rientro, mentre continua il percorso di recupero.

Seth Rollins racconta che sta facendo progressi nel suo recupero, ma non è sicuro di quando tornerà sul ring. Sono passati quasi quattro mesi da quando Seth Rollins ha subito un infortunio alla spalla durante il suo incontro con Cody Rhodes al Crown Jewel, e sebbene “The Visionary” stia iniziando a sentirsi in forma, non è ancora pronto per tornare sul ring. In un’intervista a “Complex News”, Rollins ha fornito un aggiornamento sul suo stato di salute, spiegando che è più mobile rispetto a mesi fa, ma non è sicuro di quando sarà pronto a tornare sul ring. “Sto migliorando. Sono stato operato circa tre mesi fa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Seth Rollins: “Vi racconto cosa mi disse Vince quando bannò la Curb Stomp”In un’intervista a Complex News, Seth Rollins ha spiegato le motivazioni dietro la decisione di interrompere l’uso della sua finisher, la Curb Stomp, in WWE.

Seth Rollins aggiorna i fan sul suo recupero dall’infortunioSeth Rollins ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute, offrendo dettagli sul percorso di recupero dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dalle programmazioni WWE negli ultimi mesi.

Secondo Paul Heyman, Seth Rollins è il migliore dal 2012! Nella seconda stagione di #WWEUnreal, il Mad Genius ha dichiarato che, da ormai 14 anni, nessuno è in grado di offrire la stessa qualità di prestazioni sul ring di Seth Rollins. Siete d’accordo con le - facebook.com facebook