Lindsey Vonn si rompe il sogno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante la discesa libera, la campionessa americana cade pesantemente e si ferma. Dopo aver riiniziato a gareggiare con forza, si vede costretta a lasciare il sogno di una medaglia. La caduta è stata dura, e ora si attende una diagnosi precisa sulle sue condizioni.

Il sogno di una medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che l’aveva fatta tornare con determinazione alle gare dopo alcuni anni di stop, per Lindsey Vonn sfuma dopo pochi metri. La campionessa statunitense è caduta rovinosamente sfiorando la seconda porta, dopo circa 12-13 secondi di gara, nella discesa libera sull’Olympia delle Tofane. Vonn, 41enne, era tornata a gareggiare l’anno scorso proprio per preparare l’appuntamento olimpico ma si era già fatta male nelle scorse settimane nella discesa di Crans Montana rimediando la rottura del legamento crociato. La più acclamata dal pubblico al momento dello start, in tribuna è calato il silenzio al momento della scivolata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lindsey Vonn, terribile caduta in discesa libera alle Olimpiadi 2026 e addio sogno medaglia

Lindsey Vonn si infortuna durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

#Milano-Cortina 2026 || Paura oggi durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

