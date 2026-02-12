Pietrastornina i consiglieri chiedono chiarezza sui rapporti finanziari con Alto Calore

I consiglieri di Pietrastornina hanno deciso di chiedere chiarimenti sui rapporti economici con Alto Calore. Hanno inviato una richiesta formale al Responsabile del Servizio finanziario, al Revisore dei conti e al Sindaco, chiedendo di attestare i crediti e i debiti tra il Comune e la società. La mossa nasce dalla volontà di fare luce su eventuali questioni finanziarie ancora da chiarire.

Nota formale inviata anche al Prefetto: si sollecita l’attestazione dei debiti e dei crediti tra Comune e società idrica PIETRASTORNINA – Una richiesta formale di attestazione dei crediti e dei debiti tra il Comune e la società Alto Calore Servizi spa è stata inviata dai consiglieri comunali al Responsabile del Servizio finanziario, al Revisore dei conti e al Sindaco di Pietrastornina. La comunicazione, datata 12 febbraio 2026, è stata trasmessa per conoscenza anche al Prefetto di Avellino, dott.ssa Riflesso. Al centro della vicenda vi sono i rapporti contabili tra l’ente e la società partecipata che gestisce il servizio idrico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

