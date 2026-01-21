Il 41,9% dei giovani pensa spesso alla propria salute mentale | cresce la richiesta di aiuto ma il 67,9% vede ancora vergogna e discriminazione

Il rapporto Censis evidenzia un aumento della consapevolezza tra i giovani riguardo alla salute mentale, con il 41,9% che ci pensa spesso. Tuttavia, ancora il 67,9% percepisce discriminazione e vergogna. Crescono le richieste di aiuto e la domanda di prevenzione nelle scuole, mentre molte famiglie affrontano difficoltà nel sostenere i costi delle cure, spesso private.

C’è un dato che deve fare riflettere chiunque abbia figli in età scolare o universitaria. La sofferenza psicologica grave è in crescita proprio nelle fasce più giovani della popolazione. Secondo le rilevazioni del nuovo report Censis, “Salute mentale e salute del cervello nella concezione della salute degli italiani”, realizzata dal Censis in collaborazione con Lundbeck Italia, la quota di adolescenti che dichiara un disagio grave è salita dal 13,1% al 16,0%. Si registra una dinamica simile anche tra i giovani adulti: nella fascia tra i 18 e i 34 anni il dato è passato dal 17,5% al 19,5%. Il rapporto evidenzia come i ragazzi abbiano oggi una consapevolezza diversa rispetto agli adulti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Social vietati agli under 16, l’esperimento australiano funziona: 4,7 milioni di account bloccati su TikTok per proteggere la salute mentale dei giovaniIn Australia, dal 10 dicembre, sono stati vietati i social media agli under 16, con la sospensione di circa 4,7 milioni di account in un mese.

