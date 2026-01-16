Tassi dei mutui in calo in Italia cresce la fiducia per chi compra casa
I tassi dei mutui in Italia sono in diminuzione, favorendo una maggiore fiducia tra chi desidera acquistare casa. Dopo un periodo di incertezze e aggiustamenti, il mercato immobiliare si sta stabilizzando e mostrando segnali di crescita sostenibile. Questa fase rappresenta un'opportunità per chi valuta un investimento nel settore immobiliare, grazie a condizioni di credito più favorevoli e a un clima di maggiore stabilità.
La crescita del mercato immobiliare è tornata strutturale e dopo due anni di frenate, scossoni e continui aggiustamenti, il mercato dei mutui in Italia ha imboccato la traiettoria del consolidamento. I dati del terzo trimestre 2025 raccontano come le erogazioni dei mutui siano continuate ad aumentare a doppia cifra, sostenute da un contesto monetario meno ostile e da una rinnovata fiducia delle famiglie a investire nella casa. È quanto emerge dai dati proposti dagli analisti di Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa. Mutui in Italia, la svolta. Nel periodo luglio-settembre 2025 i finanziamenti per l’acquisto di immobili hanno raggiunto i 12,8 miliardi di euro, con una crescita di quasi il 19% rispetto allo stesso trimestre del 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Mutui, scendono i tassi e il 2025 è l’anno giusto per comprare casa in Italia
Leggi anche: I tassi dei mutui in Italia sono tra i più convenienti di tutta Europa
Mutui 2025: fiducia in crescita e tassi in calo nei primi mesi dell’anno; Mutui più alti e tempi più lunghi, il primato è di Bologna; Banca d’Italia: prestiti alle famiglie +2,3% a novembre. Tassi dei mutui al 3,72%; Mutui 2025: il fisso domina nonostante il calo dei tassi variabili.
Tassi dei mutui in calo in Italia, cresce la fiducia per chi compra casa - Dopo anni di incertezza, il mercato immobiliare torna a crescere a doppia cifra grazie al calo dei tassi e alla ripresa degli acquisti ... quifinanza.it
Tassi dei mutui 2026, Bce blocca gli aumenti: chi guadagna dal periodo di stabilità - Il 2026 dovrebbe essere un anno di stabilità per i tassi di interesse e, di conseguenza, anche per quelli dei mutui dopo anni di aumenti ... quifinanza.it
Mutui 2025: fiducia in crescita e tassi in calo nei primi mesi dell’anno - Cresce la fiducia dei consumatori nel mercato dei mutui nel 2025, grazie anche a un calo dei tassi di interesse voluto dalla BCE nei primi sei mesi dell’anno. creditvillage.news
Mutui in Abruzzo, nel 2025 tassi in controtendenza Nel 2025 il mercato dei mutui in Abruzzo mostra un andamento differenziato tra fisso e variabile. Secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, il TAN medio del tasso fisso è cresciuto di 50 punti base, mentre i - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.