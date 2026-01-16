tassi dei mutui in calo in italia cresce la fiducia per chi compra casa

I tassi dei mutui in Italia sono in diminuzione, favorendo una maggiore fiducia tra chi desidera acquistare casa. Dopo un periodo di incertezze e aggiustamenti, il mercato immobiliare si sta stabilizzando e mostrando segnali di crescita sostenibile. Questa fase rappresenta un'opportunità per chi valuta un investimento nel settore immobiliare, grazie a condizioni di credito più favorevoli e a un clima di maggiore stabilità.

La crescita del mercato immobiliare è tornata strutturale e dopo due anni di frenate, scossoni e continui aggiustamenti, il mercato dei mutui in Italia ha imboccato la traiettoria del consolidamento. I dati del terzo trimestre 2025 raccontano come le erogazioni dei mutui siano continuate ad aumentare a doppia cifra, sostenute da un contesto monetario meno ostile e da una rinnovata fiducia delle famiglie a investire nella casa. È quanto emerge dai dati proposti dagli analisti di Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa. Mutui in Italia, la svolta. Nel periodo luglio-settembre 2025 i finanziamenti per l’acquisto di immobili hanno raggiunto i 12,8 miliardi di euro, con una crescita di quasi il 19% rispetto allo stesso trimestre del 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

