Nel capannone 1200 piante di marijuana | arrestati i due coltivatori indoor

Due coltivatori sono stati arrestati a Lodi perché avevano allestito una vasta piantagione di marijuana nel loro capannone. La polizia ha scoperto oltre 1200 piante coltivate in modo intensivo, con sistemi di illuminazione e irrigazione professionali. Gli agenti sono entrati nel capannone durante una perquisizione di routine e hanno sorpreso i due uomini al lavoro tra le piante.

Lodi, 15 febbraio 2026 – Avevano allestito una piantagione indoor di marijuana. All'interno di una capannone di Lodi Vecchio. Per questo motivo, nella serata di venerdì 13 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti due cittadini di origine albanese, rispettivamente di 30 e 31 anni. Coltivazione di marijuana. Arrestate quattro persone L'indagine. Tutto è partito dalla segnalazione ai carabinieri di alcuni residenti della zona, insospettiti dal continuo andirivieni da e per il capannone. A quel punto i militari dell'Arma si sono recati nel comune di Lodi Vecchio (Lo), dove, dopo una prima fase di monitoraggio, hanno sorpreso i due all'interno del capannone interamente trasformato per ospitare un'organizzatissima piantagione di marijuana.