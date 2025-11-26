Calcio a 5 In Serie C2 i ragazzi di Ussi portano a casa tre punti Massa archivia la pratica Maremma Gara decisa dalla doppietta di Puglione
Futsal maremma 0 futsal massa 2 FUTSAL MAREMMA: Pasquini L., Pasquini A., Villano, Sili, Simone, Marcos Gallego, El Ammar, Terrosi, Principato. All. Righini. FUTSAL MASSA: Russo, Fubiani, Mussi Gio., Marchi, Locorotondo, Giovannetti, De Angeli, Baracca, Ammannati, Puglione, Mussi Gab., Menchini. All. Ussi. Arbitro: Raciti di Siena. Marcatori 8’ pt e 31’ st Puglione. GROSSETO – Il Futsal Massa è tornato a casa coi tre punti dalla lunga trasferta in terra maremmana nella sesta giornata del campionato di Serie C2. Non è stata una prestazione brillantissima quella dei massesi, al cospetto dell’ultima della classe, ma anche se sofferto questo successo risulta importantissimo per la classifica visto che consente loro di accorciare ad un punto la distanza dalla vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
