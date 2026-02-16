Serie B Femminile | Nextra Napoli domina a Bari Successo esterno e aggancio all’ottavo posto

Il Nextra Napoli ha vinto a Bari grazie ai 22 punti di Visone, che ha guidato la squadra alla vittoria in trasferta. La squadra partenopea ora si trova a un passo dall’ottavo posto in classifica e si prepara a una partita importante contro Battipaglia. La gara si è giocata davanti a un pubblico numeroso e appassionato, che ha incoraggiato le giocatrici dall’inizio alla fine.

Colpo esterno delle partenopee: Visone trascina Napoli con 22 punti, aggancio all'ottavo posto e sfida decisiva con Battipaglia all'orizzonte.. BARI – Torna al successo esterno la Nextra Napoli Women Basketball, che espugna il parquet della Pink Sport Time Bari con un netto 50-71. Una prestazione d'autorità per le ragazze di coach Iris Ferazzoli, capaci di indirizzare il match già nella prima metà di gara e di gestire con lucidità il vantaggio fino alla sirena finale. L'avvio dell'incontro è caratterizzato da una fase di equilibrio, interrotta dall'allungo delle ospiti grazie alla precisione di Andrea Agostina Ledesma, autrice di 7 punti nel solo primo quarto, conclusosi sul 14-18.