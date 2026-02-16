Serie B Arezzo femminile | al Nespoli finisce in parità contro il Freedom Magro 1-1 ma Razzolini è una garanzia

L'incontro tra Arezzo femminile e Freedom si è concluso con un pareggio 1-1, dopo che Razzolini ha segnato un gol decisivo. La partita si è giocata al

Termina 1-1 la sfida del "Bruno Nespoli" tra Arezzo calcio femminile e Freedom. Un risultato che permette di tenere la zona retrocessione a dieci lunghezze di distanza, anche se in classifica le amaranto cedono una posizione al Vicenza. La partita era cominciata nel peggiore dei modi, con il gol delle ospiti dopo appena sette minuti grazie a Marenco sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Le amaranto hanno il merito di reagire subito: prima sfiorano il pari con Tamburini e Mariani, poi segnano l'1-1 con un colpo di testa di Razzolini su calcio d'angolo della stessa Mariani. La ripresa inizia in sordina, poi le amaranto provano ad alzare i ritmi per completare la rimonta: Mariani, la più ispirata, va vicina al gol di testa al 66', poi è Tamburini, due minuti più tardi, a calciare fuori un altro cross in area di Fortunati.