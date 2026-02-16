Capitan Razzolini risponde a Marenco Al Bruno Nespoli finisce 1-1 con la Freedom

Il capitano Razzolini ha segnato un gol decisivo domenica al Bruno Nespoli, quando l’Arezzo ha pareggiato 1-1 contro la Freedom. La partita si è complicata per i padroni di casa, che hanno subito un gol di Marenco prima di rispondere con un'azione rapida di Razzolini. La squadra toscana ha mostrato grinta, ma la Freedom ha resistito, creando diverse occasioni pericolose. Alla fine, il risultato lascia entrambe le squadre con il morale misto, con l’Arezzo che cerca di migliorare nelle prossime uscite.

Pareggio Agrodolce per l'Arezzo: Razzolini Risponde, ma la Freedom Mette in Difficoltà le Amaranto. Un punto prezioso, ma non pienamente soddisfacente. L'Acf Arezzo e la Freedom si sono divise il bottino al termine di un match combattuto sul campo del Bruno Nespoli, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie B femminile. Il match, disputato domenica 15 febbraio 2026, si è concluso con un pareggio per 1-1, frutto dei gol di Marenco per la Freedom e della capitana Razzolini per le amaranto, un risultato che mantiene l'Arezzo a metà classifica con 19 punti. La Dinamica del Match: Equilibrio Tattico e Opportunità Sprecate.