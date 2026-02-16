Serie A scommette su Fantacalcio | acquisito il 51% con 18 milioni tra dubbi e nuove strategie di Lega

La Serie A ha deciso di acquistare il 51% di Fantacalcio, investendo 18 milioni di euro. La mossa mira a rafforzare la presenza del campionato nel mondo dei giochi online, ma ha suscitato anche alcune perplessità tra gli esperti del settore. Con questa operazione, la Lega cerca di lanciare nuove strategie per attrarre e fidelizzare i milioni di tifosi che partecipano al gioco ogni anno.

La Serie A acquisisce il 51% di Fantacalcio: un investimento da 18 milioni tra entusiasmi e dubbi. La Serie A ha ufficialmente acquisito la maggioranza di Fantacalcio, il popolare gioco a pronostici che coinvolge circa tre milioni di appassionati. L’operazione, approvata durante l’assemblea di Lega con un investimento di 18 milioni di euro, segna una svolta nella strategia della Lega per valorizzare il brand e intercettare nuove fonti di reddito. La votazione ha evidenziato una divisione tra i club, con alcune società contrarie e altre che hanno scelto di astenersi. Un voto diviso: chi ha detto sì, chi no e perché.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Lega Serie A Fantacalcio ha acquistato il 51% delle azioni, portando a casa un affare da 40 milioni di euro, dopo mesi di trattative intense.

La lotta per il controllo del Fantacalcio Lega Serie A si fa più accesa.

