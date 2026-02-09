Fantacalcio Lega Serie A | l' offerta milioni per il controllo del gioco

La lotta per il controllo del Fantacalcio Lega Serie A si fa più accesa. Diverse società e gruppi stanno investendo milioni di euro per dominare il mercato e influenzare il gioco. Le mosse sul tavolo sono chiare: chi mette più soldi, ottiene più potere e più opportunità di vendere pubblicità e contenuti. La competizione si sposta così anche su questo fronte, attirando l’attenzione di chi vuole approfittarne.

Il mondo del Fantacalcio legato al campionato di Serie A sta vivendo una trasformazione significativa: un’operazione che unisce intrattenimento digitale, fedeltà del pubblico e una visione di business orientata alla crescita. L’obiettivo è consolidare un modello di sviluppo integrato, capace di espandere l’audience e aumentare l’interazione tra gioco e partite, con effetti diretti sulla fruizione delle attività sportive nazionali. Il progetto prevede l’acquisizione del 51% delle quote di Quadronica Srl, la società che possiede il marchio e la piattaforma. La valutazione totale dell’azienda è indicata intorno a 40 milioni di euro, cifra che rispecchia una crescita sostanziale rispetto ad anni recenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Lega di Serie A sta valutando l'acquisto del Fantacalcio.

La Serie A vuole comprare il Fantacalcio.

