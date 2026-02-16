Sergio Mattarella a Torino per i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti Lo Russo | Torino è orgogliosa di essere la sua città

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Torino il 16 febbraio 2026 per celebrare i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti, ucciso nel 1926. La sua visita si è concentrata sull’omaggio allo scrittore e intellettuale torinese, unendo il ricordo alla storia della città. Il sindaco Stefano Lo Russo ha sottolineato l’orgoglio di Torino di essere legata a Gobetti e alla sua eredità. Nel corso della giornata, Mattarella ha partecipato a eventi culturali e incontri con studenti e cittadini.

In visita a Torino per i 430 anni di storia della Fondazione Ufficio Pio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato in città il 16 febbraio 2026. Il Capo di Stato ha preso parte alla cerimonia al Teatro Carignano. Hanno presenziato l'evento inaugurale anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il prefetto di Torino, Donato Cafagna e principali rappresentanti delle istituzioni locali. Come previsto, e al contrario di quanto accaduto in occasione della precedente visita torinese, Sergio Mattarella non ha tenuto alcun discorso nell'ambito della cerimonia coordinata da Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, che ha visto protagonista la lectio magistralis di Gustavo Zagrebelsky, presidente del Comitato nazionale per il centenario.🔗 Leggi su Torinotoday.it Sergio Mattarella torna a Torino per i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti: il programma della visita Il Presidente Sergio Mattarella torna a Torino il 16 febbraio 2026 per celebrare i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti, morto nel 1926. Sergio Mattarella a Torino per i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti: il programma della visita al Teatro Carignano Il presidente Sergio Mattarella si trova a Torino il 16 febbraio 2026 per commemorare i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti, un anniversario che richiama l’attenzione sulla figura del giornalista e intellettuale torinese ucciso nel 1926. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mattarella a Torino per il centenario di Gobetti. Al Carignano la lectio magistralis di Zagrebelsky; Sergio Mattarella torna a Torino per i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti: il programma della visita; Mattarella a Torino nel ricordo di Gobetti; Sergio Mattarella tornerà a Torino, lunedì 16 febbraio al Teatro Carignano per l'omaggio a Piero Gobetti. Mattarella a Torino nel ricordo di GobettiIl Presidente della Repubblica oggi è a Torino a meno di un mese dall'ultima visita. Al Teatro Carignano è in corso la cerimonia per il centenario della morte di Piero Gobetti. Visiterà la sede della ... rainews.it Mattarella a Torino, visiterà anche la sede del quotidiano La Stampa(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Torino per presenziare, alle 11 al Teatro Carignano, ... notizie.tiscali.it “Mattarella è il nostro primo tifoso. In tutti questi anni è straordinaria la disponibilità, la sensibilità, la generosità, la competenza che ha avuto. E’ appassionato” - Giovanni Malagò e le parole per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - facebook.com facebook Abbiamo lanciato una petizione per chiedere al Presidente Sergio Mattarella di insignire @heraskevych del Collare al merito sportivo. Una piccola onorificenza per un grande gesto di dignità e coraggio. Firma anche tu x.com