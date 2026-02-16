Sergio Mattarella a Torino per i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti | il programma della visita al Teatro Carignano

Il presidente Sergio Mattarella si trova a Torino il 16 febbraio 2026 per commemorare i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti, un anniversario che richiama l’attenzione sulla figura del giornalista e intellettuale torinese ucciso nel 1926. La visita si svolge al Teatro Carignano, dove sono programmati incontri e interventi dedicati alla memoria di Gobetti e al suo ruolo nella cultura italiana. Mattarella ha deciso di tornare in città proprio in questa occasione, portando con sé un messaggio di rispetto per la storia e l’eredità civica della città.

In visita a Torino per i 430 anni di storia della Fondazione Ufficio Pio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna in città il 16 febbraio 2026. Parteciperà alla cerimonia prevista al Teatro Carignano, con inizio alle ore 11 circa. Presenzieranno all'evento inaugurale anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia. Non è previsto un discorso da parte di Sergio Mattarella che tuttavia, sulla falsariga di quanto accaduto nel corso della precedente visita torinese, potrebbe prendere parola dopo la lectio magistralis tenuta da Gustavo Zagrebelsky e coordinata da Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte.