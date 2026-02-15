Sergio Mattarella torna a Torino per i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti | il programma della visita

In visita a Torino per i 430 anni di storia della Fondazione Ufficio Pio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna in città il 16 febbraio 2026. Parteciperà alla cerimonia prevista al Teatro Carignano, con inizio alle ore 11 circa. L'annuncio è arrivato nella mattina di giovedì, 22 gennaio, a Palazzo Civico. A confermare il ritorno di Mattarella in città è stato Gustavo Zagrebelsky, giurista ed ex giudice della Corte Costituzionale, nell'ambito di un incontro in Sala Rossa, a Palazzo Civico, per la presentazione del programma di tutte le iniziative in occasione dei 100 anni dalla morte di Piero Gobetti, giornalista antifascista torinese morto a Parigi il 16 febbraio del 1926.🔗 Leggi su Torinotoday.it

A cento anni dalla morte di Piero Gobetti, esce un nuovo libro sulla sua vita politica.

A un secolo dalla sua scomparsa, la figura di Piero Gobetti continua a scuotere il mondo culturale italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella incontra Sofia Goggia e il Sindaco di Cortina d’Ampezzo; Sergio Mattarella arriva a Trento per l'intitolazione della biblioteca universitaria ad Alcide De Gasperi; Milano-Cortina 2026: Sergio Mattarella ai Giochi con il tram, guida Valentino Rossi; Milano Cartina, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita Casa Italia a Cortina.

Mattarella torna a Torino per il centenario della scomparsa di Piero GobettiAl Carignano il via alle celebrazioni del centenario. Il presidente torna a Torino per la terza volta in due anni ... giornalelavoce.it

Sergio Mattarella torna a Cortina d’Ampezzo e i social impazziscono: È l’effetto talismano del Presidente alle OlimpiadiÈ bastato l’arrivo del Capo dello Stato sulle nevi di Cortina perché, sui social, la cronaca sportiva virasse in satira politica: ha passato il casello e il medagliere ha iniziato a suonare. Il torm ... msn.com

Alessandra Todde. . Questa mattina a Nuoro abbiamo aperto le celebrazioni dell’Anno Deleddiano a cento anni dal Nobel conferito a Grazia Deledda, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella facebook

Abbiamo lanciato una petizione per chiedere al Presidente Sergio Mattarella di insignire @heraskevych del Collare al merito sportivo. Una piccola onorificenza per un grande gesto di dignità e coraggio. Firma anche tu x.com