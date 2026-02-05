Prodigiosa Giovinezza | a 100 anni dalla morte la biografia politica di Piero Gobetti firmata dallo storico Giovanni Capurso

Da ildenaro.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A cento anni dalla morte di Piero Gobetti, esce un nuovo libro sulla sua vita politica. Lo ha scritto lo storico Giovanni Capurso, che prova a ricostruire i momenti chiave dell’intellettuale torinese. Un volume che cerca di far conoscere meglio un uomo che ha lasciato un segno forte nel panorama culturale italiano.

di Anita Curci A un secolo esatto dalla scomparsa del giovane intellettuale Piero Gobetti, l’uscita del volume  Prodigiosa giovinezza.  Biografia politica di Piero Gobetti  dello storico Giovanni Capurso per i tipi di Progedit Edizioni. Attraverso un recupero accurato delle fonti archivistiche, vengono qui ripercorse le tappe della breve ma intensa vita di “una personalità capace ancora di dialogare con i grandi temi del presente”: la prima formazione, le frequentazioni con i principali rappresentanti della cultura dell’epoca, gli interessi per il meridionalismo e il proletariato di fabbrica, la tragica morte.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

