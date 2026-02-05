Prodigiosa Giovinezza | a 100 anni dalla morte la biografia politica di Piero Gobetti firmata dallo storico Giovanni Capurso
A cento anni dalla morte di Piero Gobetti, esce un nuovo libro sulla sua vita politica. Lo ha scritto lo storico Giovanni Capurso, che prova a ricostruire i momenti chiave dell’intellettuale torinese. Un volume che cerca di far conoscere meglio un uomo che ha lasciato un segno forte nel panorama culturale italiano.
di Anita Curci A un secolo esatto dalla scomparsa del giovane intellettuale Piero Gobetti, l’uscita del volume Prodigiosa giovinezza. Biografia politica di Piero Gobetti dello storico Giovanni Capurso per i tipi di Progedit Edizioni. Attraverso un recupero accurato delle fonti archivistiche, vengono qui ripercorse le tappe della breve ma intensa vita di “una personalità capace ancora di dialogare con i grandi temi del presente”: la prima formazione, le frequentazioni con i principali rappresentanti della cultura dell’epoca, gli interessi per il meridionalismo e il proletariato di fabbrica, la tragica morte.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Piero Gobetti
Terni, la storia di Piero Gobetti a cent’anni dalla morte: “La stagione politica più mortificante spinge a reagire”
A Terni si ricorda Piero Gobetti a cento anni dalla sua morte.
David Bowie, a 10 anni dalla morte esce la biografia ‘Oltre lo spazio e il tempo’
A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, Hoepli pubblica la biografia 'David Bowie.
Il santo del giorno San Biagio Vescovo e martire San Biagio nacque nel III secolo a Sebaste, Armenia. Passò la giovinezza fra gli studi, dedicandosi in modo particolare alla medicina. Al capezzale dei sofferenti curava le infermità del corpo, e con la buona par facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.