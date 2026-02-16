Sequestrati 37 cani ad un’attività di sleddog | Struttura inadeguata
Il Corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 cani di razza Alaskan Husky durante un intervento sabato 14 febbraio 2026, dopo aver scoperto che la struttura dove erano tenuti non rispettava le condizioni minime di sicurezza. La scoperta è avvenuta in un comune dell’Alpe Cimbra, dove i cani vivevano in spazi troppo stretti e senza le cure adeguate.
L'operazione è stata condotta dal Corpo forestale del Trentino in collaborazione con i veterinari dell'Asuit e due associazioni animaliste. A quel punto sono scattate le indagini, condotte dal Corpo forestale del Trentino in collaborazione con i veterinari dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino e quattro operatori di due distinte associazioni animaliste. Queste ultime si sono occupate del trasporto, della custodia e del recupero sanitario e funzionario degli Husky, i quali sono stati trasferiti in una struttura specializzata in provincia di Ferrara.
