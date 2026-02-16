Sequestrati 37 cani ad un’attività di sleddog | Struttura inadeguata

Il Corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 cani di razza Alaskan Husky durante un intervento sabato 14 febbraio 2026, dopo aver scoperto che la struttura dove erano tenuti non rispettava le condizioni minime di sicurezza. La scoperta è avvenuta in un comune dell’Alpe Cimbra, dove i cani vivevano in spazi troppo stretti e senza le cure adeguate.

L’operazione è stata condotta dal Corpo forestale del Trentino in collaborazione con i veterinari dell’Asuit e due associazioni animaliste Si è conclusa con il sequestro di trentasette cani di razza Alaskan Husky l’operazione condotta dal Corpo forestale del Trentino lo scorso sabato, 14 febbraio 2026, in un comune dell’Alpe cimbra. A quel punto sono scattate le indagini, condotte dal Corpo forestale del Trentino in collaborazione con i veterinari dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino e quattro operatori di due distinte associazioni animaliste. Queste ultime si sono occupate del trasporto, della custodia e del recupero sanitario e funzionario degli Husky, i quali sono stati trasferiti in una struttura specializzata in provincia di Ferrara.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Giorgio Chiellini ha attaccato duramente la gestione della struttura arbitrale, che definisce inadeguata e poco affidabile, e ha aggiunto che alcuni membri dello staff continuano a minacciare di andarsene senza mai presentarsi alle partite.

Israele ha deciso di bloccare le attività di 37 ONG nella Striscia di Gaza, limitando l’accesso a cure e acqua per la popolazione locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.