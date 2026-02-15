Struttura arbitrale inadeguata C’è qualcuno che continua a dire che andrà via oggi non era neanche presente | la furia di Chiellini

Giorgio Chiellini ha attaccato duramente la gestione della struttura arbitrale, che definisce inadeguata e poco affidabile, e ha aggiunto che alcuni membri dello staff continuano a minacciare di andarsene senza mai presentarsi alle partite. Oggi, durante l’intervista a Dazn, l’ex capitano della Juventus ha spiegato che la squadra ha vissuto un episodio inaccettabile, dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inter. Chiellini ha sottolineato che non si può parlare di calcio in queste condizioni, facendo riferimento a quello che è successo nel match.

"Non si può parlare di calcio, oggi è successo qualcosa di inaccettabile ". Esordisce così Giorgio Chiellini al microfono di Dazn, dopo la sconfitta per 3-2 con l' Inter rimediata dalla sua Juventus. Veleni e polemiche, in merito all'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione alla fine del primo tempo. Il secondo giallo del francese per il tocco su Bastoni con il braccio ha scatenato l'ira dei bianconeri e non solo. Ma l'attacco di Chiellini non riguarda solo la disastrosa gestione di La Penna sabato sera a San Siro, bensì tutto il sistema arbitrale. Il dirigente della Juventus, seppure senza mai citarlo, mette chiaramente nel mirino il designatore Gianluca Rocchi.