Gaza resterà senza cure e acqua Israele blocca l’attività di 37 Ong

Israele ha deciso di bloccare le attività di 37 ONG nella Striscia di Gaza, limitando l’accesso a cure e acqua per la popolazione locale. Questa misura rappresenta un’ulteriore restrizione nelle operazioni umanitarie nella regione, creando difficoltà significative nel garantire assistenza e servizi essenziali ai residenti. La situazione evidenzia le tensioni e le sfide nel garantire supporto umanitario in un contesto di conflitto e restrizioni.

Israele inasprisce le restrizioni sulle organizzazioni umanitarie. La denuncia di Msf: "Sarà una catastrofe per Gaza" - Le organizzazioni internazionali non registrate in Israele secondo i criteri della nuova legge avranno 60 giorni per cessare le operazioni. today.it

Il 30 dicembre arriva Sounds for Gaza, un evento musicale promosso dall’Associazione Culturale NODE e costruito grazie a una rete di artisti, tecnici e operatori culturali pugliesi che hanno scelto di non restare in silenzio. La situazione nella Striscia di Gaza c - facebook.com facebook

