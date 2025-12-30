Gaza resterà senza cure e acqua Israele blocca l’attività di 37 Ong
Israele ha deciso di bloccare le attività di 37 ONG nella Striscia di Gaza, limitando l’accesso a cure e acqua per la popolazione locale. Questa misura rappresenta un’ulteriore restrizione nelle operazioni umanitarie nella regione, creando difficoltà significative nel garantire assistenza e servizi essenziali ai residenti. La situazione evidenzia le tensioni e le sfide nel garantire supporto umanitario in un contesto di conflitto e restrizioni.
Una nuova stretta sulle Ong. Un nuovo tentativo di impedire alle organizzazioni di operare nella Striscia di Gaza e aiutare la popolazione. Il governo israeliano ha annunciato che revocherà il permesso concesso a 37 organizzazioni umanitarie per operazione nella Striscia. Tra queste Ong ci sono anche Medici Senza Frontiere, ActionAid e Oxfam. L’accusa da parte di Israele nei confronti delle associazioni è quella di presunte violazioni degli standard di sicurezza e di trasparenza. Il ministero degli affari della Diaspora sostiene che “la principale carenza emersa è stata il rifiuto di fornire informazioni complete e verificabili sui propri dipendenti”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
