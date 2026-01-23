A pochi giorni dall’inizio del Carnevale a Roma, le autorità hanno sequestrato oltre un milione di maschere e trucchi risultati potenzialmente tossici. L’operazione della Guardia di Finanza ha evidenziato la presenza di prodotti senza le certificazioni di sicurezza richieste dalla normativa, sollevando preoccupazioni sulla tutela della salute dei bambini e degli acquirenti. La prevenzione e il controllo restano fondamentali per garantire festività sicure e consapevoli.

A pochi giorni dall’inizio delle festività di Carnevale, scatta l’allarme sicurezza a Roma. Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di oltre un milione di maschere, trucchi e accessori destinati soprattutto ai bambini, risultati potenzialmente pericolosi per la salute perché privi delle necessarie certificazioni di legge. I controlli si sono concentrati in diversi esercizi commerciali e magazzini della Capitale, dove i militari hanno individuato articoli di Carnevale messi in vendita a prezzi molto bassi ma senza alcuna garanzia sulla composizione dei materiali. In molti casi, le etichette erano incomplete o del tutto assenti, mentre in altri mancavano le indicazioni obbligatorie relative alla provenienza, all’età consigliata e alle avvertenze d’uso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Carnevale a rischio a Roma: sequestrate oltre un milione di maschere e trucchi potenzialmente tossici

Maschere e trucchi di Carnevale tossici per i bambini. Maxi sequestro in via dell'OmoRecenti controlli delle forze dell’ordine hanno portato al sequestro di maschere e trucchi di Carnevale tossici destinati ai bambini.

Roma, sequestrati oltre un milione di articoli e addobbi di Carnevale non sicuriRoma, 22 gennaio 2026 – La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione di articoli e addobbi di Carnevale non conformi alle normative di sicurezza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Carnevale a rischio: sequestrati oltre un milione di prodotti non sicuri in due capannoni di via dell’Omo; Carnevale Venezia, due ordinanze della Polizia Locale; Carnevale a Civita Castellana, 'o Puccio 2026 celebra l'Arte; Olimpiadi e Carnevale, gli artigiani: Più rischi che opportunità, temiamo che arrivino paccottiglia e souvenir contraffatti.

Il Carnevale di Saviano è a rischioIl Carnevale di Saviano rischia seriamente di non andare in scena. A meno di un mese dall’avvio della manifestazione, le tredici Associazioni Carro, anima organizzativa e artistica dell’evento, ... ilfattovesuviano.it

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: CAMBIO DATA CARNEVALE Cari cittadini e amici della Pro Loco, A causa del rischio maltempo previsto per questo fine settimana, siamo spiacenti di comunicare che il Carnevale di Mathi in programma per il 25 facebook