Sequestrate dai finanzieri di Ragusa 117 bombole di gas in un deposito non autorizzato

Bombole di Gas Illegali a Scicli: Sequestro da 117 Unità e un Allarme per la Sicurezza Pubblica. Un deposito abusivo di gas GPL è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza nei pressi di Scicli, in provincia di Ragusa. L’operazione, condotta nella mattinata di oggi, 16 febbraio 2026, ha portato al sequestro di 117 bombole, per una capacità complessiva di 1.740 kg, e alla denuncia del responsabile, un commerciante locale che operava senza le necessarie autorizzazioni. La scoperta mette in luce una potenziale violazione delle norme di sicurezza e solleva preoccupazioni sulla proliferazione di attività commerciali non conformi nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Due ristoranti nel centro città sono stati multati pesantemente dopo che la task force alimentare ha trovato pesce congelato spacciato come fresco e bombole di gas non sicure nel deposito.

Alle ore 11:10, i Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via dell’Isolotto, nell’area dell’ex campo nomadi, per un incendio che ha interessato baracche e rifiuti.

