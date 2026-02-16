Sequestrate dai finanzieri di Ragusa 117 bombole di gas in un deposito non autorizzato
Le forze della Guardia di Finanza di Ragusa hanno scoperto e sequestrato 117 bombole di gas in un deposito senza autorizzazioni vicino a Scicli. Le bombole, stoccate in modo irregolare, rappresentano un rischio concreto per la sicurezza pubblica. Durante un controllo di routine, i finanzieri hanno trovato il deposito aperto e inatteso, con le bombole ammassate senza le dovute precauzioni.
Bombole di Gas Illegali a Scicli: Sequestro da 117 Unità e un Allarme per la Sicurezza Pubblica. Un deposito abusivo di gas GPL è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza nei pressi di Scicli, in provincia di Ragusa. L’operazione, condotta nella mattinata di oggi, 16 febbraio 2026, ha portato al sequestro di 117 bombole, per una capacità complessiva di 1.740 kg, e alla denuncia del responsabile, un commerciante locale che operava senza le necessarie autorizzazioni. La scoperta mette in luce una potenziale violazione delle norme di sicurezza e solleva preoccupazioni sulla proliferazione di attività commerciali non conformi nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
